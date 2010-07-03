Россиянам советуют не отвечать "да" при звонках с незнакомых номеров

15:33
Москва 24/Никита Симонов
Специалисты по кибербезопасности советуют не отвечать словом "да" на прямые вопросы людей, которые звонят с незнакомых номеров. Таким способом мошенники могут собирать биометрию – цифровые отпечатки голоса. Об этом сообщает сайт газеты "Аргументы и факты".
По словам экспертов, с лета минувшего года банки в России могут оказывать финансовые услуги без личного присутствия клиента. Сейчас биометрию можно сдать в 140 банках. Больше половины банков по всему миру инвестируют деньги в развитие биометрии.
Пользоваться услугами банка удаленно человек сможет, если подключит возможность аутентификации по голосу и передаст биометрическую информацию для процедуры подтверждения личности в свое финансовое учреждение.
Мошенники могут перепродать собранную банками базу цифровых слепков голосов клиентов. Во время разговора злоумышленники пытаются добиться того, чтобы жертва произнесла не только "да", но и сказала фразу "я подтверждаю". При наличии записи одной фразы система банка может не поверить одной фразе, вырванной из контекста. Если у мошенников будет несколько ключевых фраз, то это позволит им подтвердить перевод денежных средств.
Специалисты советуют приучиться использовать слово "алло" в телефонных разговорах. "Хорошим правилом также является не отвечать словом "да" на звонки с незнакомых номеров", – отмечают они.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников при пользовании кредитными картами. В ведомстве напомнили, что при получении карты нужно подключить интернет-банк, а также услугу мобильный банк на телефон.
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