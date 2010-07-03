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Москва 24

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Безопасность

09:10

ЦБ планирует привлекать хакеров для проверки IT-безопасности банков

безопасность технологии экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России планирует привлекать хакеров для тестовых взломов защиты банков с целью усиления контроля за устойчивостью кредитных организаций к кибератакам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственный источник.

В департаменте информационной безопасности ЦБ отметили, что финансовый регулятор совместно с ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю разрабатывает стандарты для оценки работы компаний, проверяющих надежной платежной инфраструктуры банков.

Отмечается, что к таким проверкам могут привлекать специалистов, которые обладают навыками хакеров. Во время тестов они будут воспроизводить действия злоумышленников. Подобные тесты будут предварительно согласовываться с компанией-заказчиком. Вред от их проведения будет минимальный, подчеркивают специалисты.

Ранее в ЦБ сообщили, что мошенники начали использовать технологию подмены исходящего телефонного номера на идентичные номера колл-центров банков. С начала года на блокировку отправлено 4936 телефонных номеров, среди которых номера мобильных операторов и номера в коде 8-800, задействованных в мошеннических SMS-рассылках.

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