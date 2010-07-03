ЦБ предупредил банки о рисках при использовании Системы быстрых платежей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России предупредил банки о возможности использования мошенниками сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для получения данных пользователей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо директора информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

Система быстрых платежей позволяет людям переводить деньги другу другу по номеру телефона, вне зависимости от банка, где открыт счет. ЦБ предупреждает, что, зная идентификатор клиента в СБП (номер телефона), можно получить о нем дополнительную информацию – имя, отчество, первую букву фамилии, названия кредитных организаций, где у него открыты счета.

Мошенники собирают все данные о клиенте, чтобы потом сделать ему звонок в качестве якобы сотрудника банка или из государственного органа. Таким способом злоумышленники пытаются влиться в доверие потенциальной жертвы. Путем убеждения они добиваются от человека, чтобы он назвал код из СМС-сообщения, который необходим для списания денег с карты.

Мошенники работают методом перебора: вбивают различные номера и собирают данные. ЦБ предлагает бороться с действиями мошенников путем мониторинга операций и блокировки на сутки номеров телефонов, с которых осуществляется перебор. При этом банки о таких операциях будут своевременно осведомлены.

В январе 2019 года начала работу СБП в пилотном режиме. Через месяц она стала работать в полноценном режиме. С 1 октября к ней должны были подключиться все российские банки с универсальной лицензией.

