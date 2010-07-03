Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

16:24

В ЦБ рассказали о схемах работы телефонных мошенников

безопасность общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Телефонные мошенники выстраивают разговор с клиентами банков таким образом, чтобы человек сам сообщил им свои личные данные. Об этом рассказал первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, сообщает РИА Новости.

По его словам, чаще всего злоумышленники используют только ФИО клиента и номер его телефона. Мошенник начинает разговор с уточняющих вопросов, а затем развивает беседу по определенным сценариям.

По данным финансового регулятора, в минувшем году почти все случаи хищения со счетов физических лиц совершались с использованием приемов социальной инженерии. Пострадавшие сами называли номер своей карты и указанный на ее обороте CVV-код, отмечают в ЦБ.

Техника мошенничества бывает по-своему изящной. Она включает в себя и попытки сыграть на чувствах жертвы, чтобы выйти на другой уровень общения и получить желаемую информацию.

Ранее специалисты по кибербезопасности посоветовали не отвечать словом "да" на прямые вопросы людей, которые звонят с незнакомых номеров. Таким способом мошенники могут собирать биометрию – цифровые отпечатки голоса.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика