В ЦБ рассказали о схемах работы телефонных мошенников

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Телефонные мошенники выстраивают разговор с клиентами банков таким образом, чтобы человек сам сообщил им свои личные данные. Об этом рассказал первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, сообщает РИА Новости.

По его словам, чаще всего злоумышленники используют только ФИО клиента и номер его телефона. Мошенник начинает разговор с уточняющих вопросов, а затем развивает беседу по определенным сценариям.

По данным финансового регулятора, в минувшем году почти все случаи хищения со счетов физических лиц совершались с использованием приемов социальной инженерии. Пострадавшие сами называли номер своей карты и указанный на ее обороте CVV-код, отмечают в ЦБ.

Техника мошенничества бывает по-своему изящной. Она включает в себя и попытки сыграть на чувствах жертвы, чтобы выйти на другой уровень общения и получить желаемую информацию.

Ранее специалисты по кибербезопасности посоветовали не отвечать словом "да" на прямые вопросы людей, которые звонят с незнакомых номеров. Таким способом мошенники могут собирать биометрию – цифровые отпечатки голоса.

