МВД разоблачило подозреваемых в кредитных махинациях

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Полицейские сразу в четырех регионах России задержали группу человек, которые подозреваются в обмане более тысячи человек при оформлении кредитов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, всего было задержано 16 человек. Четырех фигурантов дела отправили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде.

По данным ведомства, число потерпевших превышает тысячу человек. Отмечается, что злоумышленники находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств.

Затем они за денежное вознаграждение "гарантировали" клиентам одобрение банком нужной суммы и выполняли функции сотрудников "колл-центра".

Группу задержали в рамках спецоперации, передает РИА Новости. В ходе обысков у них изъяли бланки, печати, компьютеры, телефоны и сим-карты.

Специалисты по кибербезопасности ранее советовали не отвечать словом "да" на вопросы людей, которые звонят с незнакомых номеров, чтобы избежать сбора биометрии.