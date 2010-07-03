Неизвестные в Москве выманили у пенсионерки около 2 млн рублей

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Столичные правоохранители проверяют информацию о краже сбережений у 76-летней женщины, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Пенсионерка сообщила, что 2 ноября текущего года неизвестные граждане обманным путем завладели принадлежащими ей 190 тысячами рублей и 30,4 тысячи долларов, что в пересчете на российскую валюту эквивалентно почти 2 миллионам рублей", – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мошенники обманули двух пенсионерок более чем на девять миллионов рублей. Потерпевшие рассказали, что злоумышленники позвонили и сообщили о положенной компенсации за ранее приобретенные товары. Они просили назвать номера банковских карт и коды, которые поступали женщинам по SMS.