Отпечаток вен ладони может появиться в биометрической системе в 2020 году

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Рисунок вен на ладони появится в единой биометрической системе (ЕБС) в 2020 году. Нововведение пока не обещает стать массовым, однако является наиболее безопасным на сегодняшний день способом защиты. Об этом сообщает газета "Известия".

С июля 2018 года в ЕБС начали собирать слепки лица и голоса. Систему используют для дистанционной идентификации клиентов банков при открытии счета, получении кредита и других операциях. Технологии зашли еще дальше: в банках планируют ввести систему опознавания по слепкам вен на ладони.

Сейчас специалисты активно проводят тестирование метода, в дальнейшем его планируют применять в финансовой сфере. Сегодня использование такого слепка является наиболее надежным способом защиты от подделок: он уникален у каждого человека, его нельзя подделать и скопировать, так как отпечаток позволяет считывать движение крови в руке.

Рисунок вен уже испытывали на форуме финансовых технологий "Финополис" в Сочи. Тогда по биометрии на мероприятие прошли 1,5 тысячи человек. Зарубежные банки тоже пробовали применять распознавание по ладони, но отказались от массового использования системы из-за дороговизны оборудования.

Российские банки планируют использовать сканирование ладоней для клиентов, которые из-за физиологических особенностей не могут пользоваться системой распознавания по лицу или по голосу. Речь идет о людях с нарушениями речи или серьезными травмами лица.

Пока внесение рисунка вен на ладонях в ЕБС не будет обязательным. Эти технологии применяются не так широко, а переоборудование одного банкомата может обойтись финансовым организациям в миллион рублей. Такими возможностями не обладают и современные смартфоны. Однако эксперты считают, что в ближайшие пять-семь лет частота применения такой системы может возрасти с 3% до 20%.

Сбербанк собирается внедрить в магазинах систему оплаты по отпечатку пальца или изображению лица. Привязать карту к биометрическому образцу можно будет через терминалы или в отделении Сбербанка.