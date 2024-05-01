Собянин: ученые помогают московским коммунальщикам заботиться о городе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Ученые помогают столичным коммунальщикам заботиться о городе. Так, разработанная ими инфраструктура установлена в передвижных лабораториях разных городских служб, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что в вечернее время на улицах Москвы жители могут увидеть машину ГУП "Моссвет" со сверхчувствительной камерой, определяющей уровень освещенности дорог, яркость архитектурной подсветки, рекламных и информационных конструкций. При необходимости специалисты после исследования корректируют значения до комфортных, добавил мэр.



Также, продолжил Собянин, передвижная лаборатория ПАО "Россети Московский регион" оборудована импульсным генератором, который помогает найти повреждения на кабельных линиях на глубине до 10 метров.

Более того, студенты и преподаватели МАДИ разработали умные передвижные лаборатории для ГБУ "Автомобильные дороги", проверяющие качество дорожного покрытия, обнаруживающие первые признаки будущего повреждения или колейность. Такая лаборатория может одновременно мониторить три полосы, отметил градоначальник.

Ранее Собянин заявил о старте сезона фонтанов после весенних работ в городе. Специалисты перед запуском проверили и отремонтировали все водные комплексы, а также очистили чаши и отрегулировали оборудование.