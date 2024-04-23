Собянин: в Москве начинается подготовка к новому отопительному сезону

В Москве уже начали подготовку к новому отопительному сезону. Как рассказал Сергей Собянин, с мая до конца августа городские службы проведут осмотры и ремонт инженерных сетей, оборудования котельных и центральных тепловых пунктов.

За четыре месяца специалисты подготовят более 74 тысяч зданий, около половины из которых – многоквартирные дома. Кроме того, по программе капремонта обновят инженерные системы и конструктивные элементы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.