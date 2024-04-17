Почти миллион "квадратов" жилья ввели в Москве за первый квартал 2024 года

В Москве активно реализуют городские программы "Градостроительная политика" и "Жилище". Только за первый квартал 2024 года в столице ввели почти миллион квадратных метров жилья. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Для москвичей строят не только новые дома, но и всю необходимую инфраструктуру. Так, появляются новые школы и детские сады, спортивные и детские площадки, территории для прогулок и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.