Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 12:00

Город

Почти миллион "квадратов" жилья ввели в Москве за первый квартал 2024 года

Почти миллион "квадратов" жилья ввели в Москве за первый квартал 2024 года

Мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева готов почти на 50%

Более 20 тыс человек приняли участие в фестивале колледжей в Москве

Собянин: на Пушкинской набережной Парка Горького появятся тематические кварталы

Четыре московских ресторана вошли в топ-5 премии Wheretoeat

"Мой район. Новости": в Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

Мэр Москвы рассказал о реализации программы реновации

Пара лебедей Ромео и Джульетта поселилась в Лианозовском парке

Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Москва получила звание столицы детского туризма

В Москве активно реализуют городские программы "Градостроительная политика" и "Жилище". Только за первый квартал 2024 года в столице ввели почти миллион квадратных метров жилья. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Для москвичей строят не только новые дома, но и всю необходимую инфраструктуру. Так, появляются новые школы и детские сады, спортивные и детские площадки, территории для прогулок и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика