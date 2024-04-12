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12 апреля, 18:00

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Мероприятие "PROсварку" организовали в рамках фестиваля колледжей в Москве

Мероприятие "PROсварку" организовали в рамках фестиваля колледжей в Москве

Организаторы фестиваля колледжей подготовили более 200 мероприятий для москвичей

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Столичных школьников пригласили на фестиваль "PROсварку". Он проходит в рамках весеннего фестиваля колледжей, где ученики и их члены семьи могут узнать о самых востребованных специальностях в городе.

Посетители могут не только поучаствовать в мастер-классах по сварке, но и увидеть работу скульптора по металлу, а еще познакомиться с будущими работодателями. В рамках фестиваля колледжей пройдет больше 200 мероприятий, они помогут определиться с профессией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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