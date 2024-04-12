Мероприятие "PROсварку" организовали в рамках фестиваля колледжей в Москве

Столичных школьников пригласили на фестиваль "PROсварку". Он проходит в рамках весеннего фестиваля колледжей, где ученики и их члены семьи могут узнать о самых востребованных специальностях в городе.

Посетители могут не только поучаствовать в мастер-классах по сварке, но и увидеть работу скульптора по металлу, а еще познакомиться с будущими работодателями. В рамках фестиваля колледжей пройдет больше 200 мероприятий, они помогут определиться с профессией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.