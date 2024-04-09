Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Технологии искусственного интеллекта внедрят в сервис "Московской электронной школы". Это станет частью стратегии развития столичного образования до 2030 года, пишет Сергей Собянин с своем блоге.

По словам мэра, ученики и родители получат библиотеку электронных материалов с персональными рекомендациями по выбору учебных курсов. У них также будет полная информация о школьном и внешкольном обучении.

Собянин отметил, что педагоги смогут выстроить учебный план в зависимости от образовательных результатов учеников. Преподавателям будет доступна автоматическая подборка материалов, необходимых для устранения пробелов в знаниях школьников.

Мэр уточнил, что руководство школы получит рекомендации по доработке учебных программ и развитию педколлектива. В МЭШ также появится инструмент проведения контрольных работ и независимых диагностик. На платформе будут автоматически формироваться показатели результатов образовательной деятельности школы.

МЭШ продолжат внедрять в школах регионов РФ. В ближайшие годы столичная образовательная платформа будет работать минимум в 20 регионах страны, заключил Собянин.

Ранее на платформе "Московская электронная школа" появились новые курсы для углубленной подготовки в ЕГЭ. Выпускники смогут самостоятельно выполнять тесты и изучать материалы. Каждую неделю в МЭШ будут проводить онлайн-семинары по физике, биологии, математике, литературе и обществознанию.