Собянин назвал ключевые направления стратегии развития образования Москвы

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Сергей Собянин рассказал о будущем столичного образования. Стратегией развития мэр поделился в своем личном блоге.

Градоначальник напомнил, что среди основных тенденций развития московского образования за прошедшее десятилетие – стремительный рост числа учащихся и существенное улучшение образовательных результатов.

По словам Собянина, с 2010 года доля выпускников, набравших по итогам сдачи ЕГЭ по трем предметам 220 и более баллов, увеличилась почти в 3 раза – с 13,3 до 37,9%. Также вдвое снизилось количество учащихся, которые набрали по итогам ЕГЭ менее 160 баллов – с 26,3 до 13,0%.

Мэр подчеркнул, что московское образование лидирует среди регионов России. Столичные учащиеся стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады школьников, в прошлом году они получили 1 391 диплом победителей и призеров. Собянин поделился, что с 2010 года почти в три раза выросло количество школ, подготовивших будущих чемпионов, что означает, что шанс реализовать свой талант и победить на Олимпиаде есть у каждого московского ребенка.

Он также отметил, что при поступлении в вузы москвичи конкурируют с самыми успешными сверстниками из всей России. За последние 10 лет, по словам мэра, доля москвичей, поступивших на первый курс МФТИ составила 34,8% (в 2,7 раза больше, чем в 2010 году), в МИИТе – 36,4% (в 2,8 раза больше), в Первом МГМУ им. Сеченова – 38,1% (в 2,2 раза больше).

Собянин сообщил, что московское образование является лидером не только в России, а занимает первые позиции в авторитетных международных исследованиях качества образования. Он подчеркнул, что было бы большой ошибкой останавливаться на достигнутом и заявил, что система образования должна продолжать свое активное развитие.

"Самое лучшее массовое образование. Лучшие школы и колледжи, позволяющие получать качественные знания и достойное воспитание всем школьникам и студентам Москвы – такова основная цель стратегии развития образования Москвы до 2030 года", – написал мэр.

Первым ключевым направлением программы Собянин назвал создание лучшей инфраструктуры. Он сообщил, что с 2011 года были построены 599 новых школ и детских садов, а с 2024 по 2028 год планируется возвести еще 465 новых зданий. По его словам, большое количество современных школ будет построено, помимо ТиНАО, в кварталах реновации, где они сменят здания, отслужившие свой срок.

Собянин отметил, что абсолютное большинство школ в городе находятся в сложившихся районах и могут прослужить еще не один десяток лет. Однако, считает градоначальник, создать современную многофункциональную образовательную среду в них практически невозможно.

Он подчеркнул, что косметическим ремонтом эту проблему не решить, и, как и в случае с поликлиниками, многим зданиям требуется серьезная реконструкция, поэтому в Москве начинается масштабная программа реконструкции школ. По его словам, в следующем году в порядок будут приведены 50 школ, а в дальнейшем будут кардинально обновляться до 100 школ ежегодно.

Градоначальник назвал это беспрецедентной по своим масштабам программой и подчеркнул, что подобного раньше не делалось ни в Москве, ни в других регионах. Он заявил, что вместе с обновленными зданиями школьники и учителя получат качественные образовательные пространства, универсальные и специализированные кабинеты, оснащенные модульной удобной мебелью и современным оборудованием, современные медиатеки, комфортные рекреации, продуманную логистику расположения помещений и единую графическую навигацию.

Собянин подчеркнул, что благоустроенные школьные территории станут еще более привлекательными центрами здорового образа жизни для местных жителей.

Ранее стало известно, что московские учащиеся стали абсолютными победителями на первых финалах Всероссийской олимпиады школьников – по французскому языку и мировой художественной культуре. Финал состязаний по МХК проходил в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

