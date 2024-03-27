Новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ появились в МЭШ

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На платформе "Московская электронная школа" (МЭШ) появились новые курсы для углубленной подготовки в ЕГЭ. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Одной из новинок в МЭШ стал доступ к онлайн-курсам для ребят, которые стремятся получить наивысшие баллы на экзамене. Опытные тренеры и наставники, которые обычно готовят победителей и призеров олимпиад, в доступной форме разбирают сложные задания ЕГЭ и помогают выстроить алгоритмы их решения", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Каждую неделю на платформе будут проводить по два онлайн-семинара по математике, физике, биологии, литературе и обществознанию. Школьники смогут самостоятельно выполнять тесты и изучать материалы. Расписание занятий доступно на сайте.

Обучение на платформе доступно только авторизованных пользователей из Москвы. Там же школьники могут найти и другие полезные образовательные материалы.

Всего же в МЭШ представлено более 1,6 миллиона единиц образовательного контента. Ежедневно к сервису обращаются более 4,5 миллиона раз. Школьники могут отслеживать свою успеваемость, уточнять домашнее задание и расписание в электронном дневнике.

