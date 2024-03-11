В Рособрнадзоре заявили, что пересдать ЕГЭ можно только по одному предмету

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор в ближайшие месяцы внесет изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы у выпускников была возможность пересдачи уже в этом году. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ведомство.

Там указали, что поправки предусматривают возможность пересдачи только одного предмета, а говорить о расширении до нескольких пока преждевременно. Ведомство рекомендовало школьникам сделать осознанный выбор и оценить возможности, поскольку первый результат экзамена будет аннулирован вне зависимости от того, было там больше или меньше набранных баллов.

По поводу ЕГЭ по иностранным языкам в Рособрнадзоре прокомментировали, что придется пересдавать и устную, и письменную части, даже если выпускник окажется недоволен результатом только одной из них. Баллы, полученные за экзамен в первый раз за обе части, тоже будут аннулированы, добавили там.

О предоставлении ученикам возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в университеты ранее заявил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин сказал, что примерно 100 тысяч (14% от общего числа) участников ЕГЭ захотят пересдать один из предметов экзамена. Он спрогнозировал наибольшее число пересдающих по обществознанию – около 50–60 тысяч школьников. Также, с его слов, значительной станет доля пересдач по химии и биологии – не менее чем по 7–10 тысяч человек.

Выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году