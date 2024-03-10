Эксперт заявил, что 14% участников ЕГЭ захотят пересдать один из предметов в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Примерно 100 тысяч (14% от общего числа) участников ЕГЭ захотят в этом году пересдать экзамен до конца приемной кампании в вузах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Бориса Илюхина.

"Полагаю, что число ребят, которые захотят пересдать один из предметов ЕГЭ будет не очень большим", – отметил он.

Илюхин прогнозирует наибольшее число пересдающих по обществознанию – около 50–60 тысяч школьников. Кроме того, значительной, по его мнению, станет и доля пересдач по химии и биологии – не менее чем по 7–10 тысяч человек.

Эксперт высказал мнение, что также пересдавать ЕГЭ пойдут выпускники, которые не подтвердили получение медали. Такая возможность дает второй шанс выпускникам, переволновавшимся на экзамене, заключил он.

Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в университеты.

Затем глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что право пересдачи одного предмета ЕГЭ до конца приемной кампании появится у выпускников уже в этом году. По его словам, при пересдаче госэкзамена в тот же год первый результат будет аннулироваться, то есть выбирать лучший результат за экзамен возможности не будет.

Выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году