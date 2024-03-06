Выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Право пересдачи одного предмета ЕГЭ до конца приемной кампании появится у выпускников уже в этом году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и расписание. Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится", – заверил он.

По его словам, при пересдаче госэкзамена в тот же год первый результат будет аннулироваться, то есть выбирать лучший результат за экзамен возможности не будет.

29 февраля Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в университеты.

Также президент потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются. Российский лидер подчеркнул, что механизм единого госэкзамена в России должен совершенствоваться.

Рособрнадзор после этого сообщил о готовности оперативно изменить порядок проведения единого государственного экзамена, чтобы выпускники получили возможность пересдать один предмет в тот же год. Вместе с тем ведомство готово обеспечить техническую реализацию этой идеи.

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