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29 февраля, 12:51

Общество

Путин объявил о запуске нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин объявил о запуске национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом он сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, средняя продолжительность жизни в стране к 2030 году должна быть не менее 78 лет, затем – больше 80 лет. Кроме того, к 2030 году услугами долговременного ухода должны быть обеспечены все нуждающиеся в этом.

Президент подчеркнул важность того, чтобы в РФ росла продолжительность здоровой, активной жизни.

"На решение этих задач будет нацелен национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", – сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. Он подчеркнул, что ряд стран разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию, в свою очередь Россия выбирает жизнь.

Глава государства также поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России в ближайшие шесть лет.

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