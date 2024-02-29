Российский бизнес перечислил миллиарды на поддержку СВО – Путин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Представители российского бизнеса за последние два года собрали и направили миллиарды рублей волонтерам и благотворительным фондам, помогающим военнослужащим России в зоне спецоперации. Об этом сообщил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Президент РФ поблагодарил предпринимателей, инженеров, рабочих и сельских тружеников за ту работу, которую они провели в интересах России.

"Люди отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих порой достаточно скромных сбережений", – уточнил он.

Путин также уточнил, что сейчас многих граждан объединяет акция "Мы вместе" и проект Общероссийского народного фронта "Все для победы".

Ранее Путин прокомментировал информацию о собранных 11 миллиардах рублей, которые направили россияне за 1,5 года в Народный фронт Иркутской области. Президент РФ утверждал, что активная помощь россиян в сборе денег, обмундирования и иной помощи для военнослужащих, которые ведут боевые действия на передовой, говорят о единстве в обществе. Именно это гарантирует победу России в конфликте, уточнил он.



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