Путин заявил, что единение граждан потрясает и гарантирует победу России

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Активная помощь россиян в сборе денег, обмундирования и иной помощи для военнослужащих, которые ведут боевые действия на передовой, говорят о единстве в обществе. Именно это гарантирует победу России в конфликте. Об этом сообщил Владимир Путин на форуме "Все для победы!" в Туле.

"Дело не в сумме, а дело в том, что люди идут и по тысяче – столько, сколько могут, – отдают на то, чтобы поддержать наших ребят, которые жизнью своей рискуют", – прокомментировал президент РФ информацию о собранных 11 миллиардах рублей, которые направили россияне за 1,5 года в Народный фронт Иркутской области.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что консолидация российского общества вокруг Владимира Путина и его политики беспрецедентна. Он также отметил доминирующую уверенность граждан, что цели спецоперации на Украине должны быть и будут достигнуты.



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