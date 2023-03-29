В Кремле назвали беспрецедентной консолидацию общества вокруг Путина

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Консолидация российского общества вокруг Владимира Путина и его политики беспрецедентна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил доминирующую уверенность граждан, что цели спецоперации на Украине должны быть и будут достигнуты.

"Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причем беспрецедентную консолидацию вокруг президента, вокруг верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит", – сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что главная цель России в СВО – обеспечить безопасность страны и ее граждан. Песков добавил, что для России главное, чтобы были выполнены ее требования, чтобы была обеспечена безопасность людей в новых российских регионах.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что целью спецоперации России на Украине является защита русскоязычных людей, которых Киев угнетает. РФ добивается их освобождения, подчеркнул он.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина является частью России. Однако, по его словам, РФ приходилось долго мириться с "выдуманными границами". Политик отметил, что исключением являются лишь отдельные области, которые были присоединены в результате Второй мировой войны. Запад просчитался, поскольку отказался верить в готовность РФ начать спецоперацию, добавил Медведев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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