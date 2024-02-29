Рособрнадзор готов изменить правила ЕГЭ, чтобы дать возможность пересдачи одного предмета

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Рособрнадзор сообщил о готовности оперативно изменить порядок проведения единого государственного экзамена, чтобы выпускники получили возможность пересдать один предмет в тот же год. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с тем ведомство готово обеспечить техническую реализацию этой идеи.

В свою очередь, глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова заявила ТАСС, что механизм пересдачи одного из предметов ЕГЭ следует реализовать уже в 2024 году. По ее словам, палата вместе с Рособрнадзором и Минпросвещения отработают данную тему.

Чтобы пересдать одну из дисциплин, продолжила Казакова, необходима комиссия. Парламентарий также призвала создать условия для пересдачи, поскольку ученики будут выбирать разные предметы.

Между тем первый зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова выразила надежду, что выпускники получат возможность пересдать ЕГЭ уже в этом году.

"Порядок проведения ЕГЭ утверждается указом Минпросвещения, поэтому никаких изменений в закон вносить не надо. Но если вдруг будет решено, что они нужны, то можно дополнить статью 59 дополнительным подпунктом 7.1, например. Хотя лично я в этом необходимости не вижу", – цитирует ее RT.

Лантратова добавила, что предложила бы разрешить пересдавать несколько дисциплин.

29 февраля Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в университеты. Вместе с тем президент потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются. Российский лидер подчеркнул, что механизм единого госэкзамена в России должен совершенствоваться.

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