В Госдуме рассказали о порядке пересдачи одного предмета ЕГЭ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Желающие пересдать один из предметов в рамках ЕГЭ должны будут заполнить заявление, а затем прийти на пересдачу в резервный день. О процедуре рассказала глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова.

"Если после сдачи ЕГЭ вы почувствовали, что знали один из предметов лучше, но не смогли сдать его на должном уровне, вы можете написать заявление, выбрать предмет, отказаться от полученных результатов и в резервный день пересдать экзамен", – передает ТАСС ее слова.

При этом она отметила, что такую возможность для выпускников могут предусмотреть уже предстоящим летом. Казакова подчеркнула, что данный вопрос уже прорабатывается, в том числе Рособрнадзором.

Ранее Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в университеты. По его мнению, механизм единого госэкзамена в РФ должен совершенствоваться.

В свою очередь, Рособрнадзор заявил о готовности внести необходимые изменения в порядок проведения ЕГЭ, чтобы выпускники получили такую возможность.



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