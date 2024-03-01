Эксперт предложил дать школьникам несколько попыток на пересдачу ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ Александр Милкус считает, что школьникам надо дать право пересдавать ЕГЭ не один, а несколько раз. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Так эксперт отреагировал на предложение Владимира Путина дать учащимся возможность пересдать летом один предмет по выбору.

"Когда услышал это, очень обрадовался. Ну, думаю, наконец-то! 20 лет, сколько существует ЕГЭ, этого ждали! Более того, я за то, чтобы разрешили пересдавать не один, а несколько раз! Неправильно, когда у выпускника всего один шанс, как было до сих пор", – заявил он.

По словам Милкуса, бывает, что ребенок не выспался или перенервничал. Он напомнил, что речь идет о детях, а многих на экзамен везут в другую школу или даже в соседний населенный пункт, поэтому им приходится рано вставать.

Эксперт также рассказал, что до последнего времени, если выпускник не набрал минимальный балл по обязательным ЕГЭ, он мог пересдать в конце июня, так как без этих оценок не выдадут аттестат. Вторую попытку дают в сентябре.

При этом экзамены для поступления в вузы пересдать по действующим правилам можно только через год. Соответственно, и само поступление отодвигается.

29 февраля Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в университеты.

Также президент потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются. Российский лидер подчеркнул, что механизм единого госэкзамена в России должен совершенствоваться.

Рособрнадзор после этого сообщил о готовности оперативно изменить порядок проведения единого государственного экзамена, чтобы выпускники получили возможность пересдать один предмет в тот же год. Вместе с тем ведомство готово обеспечить техническую реализацию этой идеи.

В свою очередь, глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова заявила ТАСС, что механизм пересдачи одного из предметов ЕГЭ следует реализовать уже в 2024 году. По ее словам, палата вместе с Рособрнадзором и Минпросвещения отработают данную тему.



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