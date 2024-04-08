Фестиваль "Войти в Айти" стартовал на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильоне "Атом" на ВДНХ стартовал фестиваль "Войти в Айти". Благодаря ему школьники смогут узнать подробнее об IT-сфере, сообщил руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

"Ребята поработают с нейросетями, создадут 3D-модели для компьютерных игр и приложений, спасут город от атаки хакеров и помогут включить в нем электричество", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Для гостей фестиваля организуют свыше 15 мастер-классов по нейропилотированию и программированию. Они пройдут с использованием дополненной реальности.

Родители школьников смогут пообщаться с работодателями и узнать больше о перспективах обучения в колледжах по направлению информационных технологий.

Посетить фестиваль в павильоне "Атом" можно до 14 апреля.

Мероприятие пройдет в рамках весеннего фестиваля колледжей. Как ранее сообщил Сергей Собянин, организаторы подготовили на 52 площадках насыщенную программу, в которую войдут мастер-классы, познавательные квесты, киберспортивные соревнования, кулинарные поединки и другие.

