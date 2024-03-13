Московские школьники получили большинство наград Открытой олимпиады по программированию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские школьники продемонстрировали высокие результаты в финале Открытой олимпиады по программированию, завоевав большинство наград. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, школьники из Москвы получили 66 дипломов, из которых 21 – первой степени, 27 – второй и 18 – третьей.

Финал олимпиады проходил в Москве, Перми, Тегеране и Липецке. Всего в нем приняли участие свыше 400 старшеклассников из России, Китая, Польши, Сербии, Таджикистана, Болгарии, Ирана, Азербайджана и Белоруссии.

Для того, чтобы пройти в финал, им нужно было успешно пройти отборочный этап. В рамках него предстояло выполнить задачи, решением которых был исходный код программы на С++ и прочих языках программирования.

В самом финале ученики выполняли по четыре задачи в двух турах: они придумывали решение и в режиме реального времени писали код, который затем проверяла тестирующая система.

На Открытой олимпиаде по программированию, как правило, встречаются школьники, которые имеют глубокие познания и умения в этой области, поскольку задачи соревнования действительно сложные, отметила заведующая кафедрой информатики специализированного учебно-научного центра – школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Андреева.

"Однако уровень подготовки московских школьников позволяет справиться с ними. Участников, которые сейчас завоевали дипломы, в будущем ждет учеба в ведущих вузах города и карьера в ИТ-отрасли. Они смогут заниматься машинным обучением, построением распределенных систем, алгоритмами внутри базы данных и многим другим", – добавила она.

Открытая олимпиада школьников по программированию проходит с 2002 года. Ее организацию проводит департамент образования и науки столицы, Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики и Центр педагогического мастерства при поддержке компаний "1С" и "Яндекс".

Ранее сообщалось, что в Московском дворце пионеров для детей организовали занятия по черчению и проектированию в программе T-FLEX CAD. Там они могут сдать экзамены на владение отечественной разработкой.

До этого стало известно, что столичные школьники стали участниками Всемирного фестиваля молодежи, который проходил с 1 по 7 марта в Сочи, и представили там свои проекты. Ребята от 14 до 17 лет впервые смогли в нем поучаствовать, поскольку раньше к участию приглашались только совершеннолетние.

В Москве прошли всероссийские интеллектуальные состязания для формирования ИТ-элиты страны