Российские школьники считают, что рабочие профессии престижнее офисных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские школьники назвали рабочие специальности более престижными, чем офисные, сообщает президентская платформа "Россия – страна возможностей" со ссылкой на результаты исследования карьерных предпочтений молодежи.

Отмечается, что основными критериями при выборе профессии у школьников является личный интерес к выбранной сфере и возможности самореализации, еще 55% говорят, что их привлекает возможность приносить пользу. Зарплата – на третьем месте, половина опрошенных считает, что главным мотивирующим фактором является будущий доход, а 46% школьников считают, что рабочие профессии хорошо оплачиваются.

"Наибольший спрос на персонал в промышленности и в производстве – это наиболее востребованные отрасли. За год прирост вакансий в этих сферах вырос на 122%. Наибольший спрос – на квалифицированных рабочих", – рассказала руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Согласно результатам опроса, для мальчиков более приоритетны профессии в сфере ИТ и рабочие специальности, тогда как девочки выбирают творческие профессии, медицину, науку и технологии. Родители чаще видят в рабочей профессии сыновей, чем дочерей. Но при ответе на вопрос, для кого больше подходит рабочая профессия – для мальчиков или девочек, – мнения родителей распределились пополам.

"Условия работы на современных предприятиях привлекают все больше молодежи. Мы постоянно рассказываем школьникам и студентам о передовых технологиях отрасли, внедренных на Московском НПЗ. С большим интересом ребята знакомятся с процессами нефтепереработки и устройством уникального оборудования. Для них это прекрасная возможность сделать свой выбор в пользу рабочей профессии", – отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Всероссийский опрос проводился среди школьников и родителей в онлайн-формате в период с ноября 2023 по февраль 2024 года. В нем приняли участие более 1 400 респондентов.

Ранее сообщалось, что столичные школьники из предпрофессиональных классов начали свое обучение в колледжах. Новый стандарт позволяет проходить ученикам обучение от школы к колледжу, затем к вузу, а далее к предприятию. Например, школьники из инженерных классов по итогу получат профессию чертежника-инструктора. Это позволит им получить основы технического черчения, автоматического проектирования, а также поможет научиться создавать качественные чертежи и модели.