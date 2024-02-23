Москвичам рассказали, как программа резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" помогает школьникам

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Мультимедийная энциклопедия резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" помогает школьникам изучать биологию, химию и физику. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

По словам руководителя департамента Владислава Овчинского, свыше 40 тысяч российских школ и детсадов активно пользуются инновационными интерактивными играми. Статус резидента позволяет производителю экономить на налогах и направлять деньги на разработку высокотехнологичных образовательных инструментов, сказал он.

Так, в конце прошлого года, продолжил Овчинский, предприятие создано электронную учебно-методическую программу для обучения школьников естественным наукам. Ее уже внесли в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. В программе больше 650 тестов, объем занятий рассчитан минимум на два учебных года, добавил министр и отметил, что продукт скачали уже свыше трех тысяч раз.

Уточняется, что новика позволяет учителю или родителю проводить занятия в игровой форме. Кроме того, преподаватели могут добавлять свои материалы и создавать уроки с учетом потребностей школьников. Упор сделан на изучение биологии, химии, окружающего мира, а также на введение в физику.

Гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что компания постоянно расширяет линейку образовательных продуктов, среди которых есть уникальные разработки – у резидента уже 35 патентов на изобретения.

По информации пресс-службы департамента, мультимедийный образовательный продукт, благодаря высокой адаптивности после различных экспертиз, получил рекомендацию Союза дефектологов по использованию для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Гендиректор компании Олег Поваляев объяснил, что учебно-методическая программа представляет не только собрание образовательных материалов и фактов. По его мнению, это полноценный педагогический инструмент с широкими возможностями построения авторских уроков и курсов. Программой пользуются учителя свыше 500 образовательных организаций по всей стране, заключил он.

Ранее сообщалось, что ученики предпрофессиональных классов московских школ смогут представить свои исследования и разработки на городских конференциях. Первым замруководителя департамента образования и науки столицы Олеся Лукашук сказала, что на этих площадках дети могут показать результаты индивидуальной или групповой работы, а также получить обратную связь от экспертов. Часто подобные конференции становятся для школьников началом научной или профессиональной карьеры, уточнила она.

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