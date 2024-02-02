Московские школьники представят свои исследования и разработки на городских конференциях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученики предпрофессиональных классов столичных школ смогут представить свои исследования и разработки на городских конференциях. Об этом сообщила первый заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук.

"Городские научно-практические конференции – это площадки, где дети могут показать результаты индивидуальной или групповой работы и получить обратную связь от экспертов. Зачастую конференции становятся для ребят началом научной или профессиональной карьеры", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Лукашук.

На конференции "Инженеры будущего" школьники смогут представить собственные проекты в области современной инженерии и информационных технологий. Конференция "Наука для жизни" будет посвящена урбанистике, а также сферам медиа и бизнеса.

Принять участие в мероприятиях могут ученики 7–11-х классов. Для участия нужно регистрировать пакет необходимых материалов на сайте до 20 февраля.

Защита исследовательских проектов пройдет в апреле 2024 года на площадках ведущих вузов Москвы.

Ранее стало известно, что столичные школьники теперь могут пройти математические курсы по индивидуальным программам в "Московской электронной школе" (МЭШ). Курсы доступны для учеников 6–11-х классов. Открыть программу позволило объединение МЭШ с электронной образовательной системой "Гиперматика".

