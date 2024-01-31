Студенты до 25 лет могут присоединиться к "Движению первых"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Студенты колледжей, техникумов и университетов в возрасте до 25 лет могут присоединиться к Российскому движению детей и молодежи "Движение первых". Такое решение было принято во время съезда организации, который состоялся на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

В настоящее время возрастной порог для участников движения составляет 18 лет. Как отметила председатель счетной комиссии съезда Надежда Куранина, было предложено ввести изменения в устав редакции.

"Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется: из 987 делегатов и участников съезда за проголосовали 880", – цитирует ее ТАСС.

Участники также решили передать полномочия по определению символики правлению движения и разрешить дистанционно голосовать при принятии тех или иных мер, которые касаются движения. Кроме того, было принято решение передать полномочия по приему участников от первичных отделений в региональные.

Съезд "Движения первых" проходит с 30 января по 1 февраля. К нему присоединились 1 100 делегатов из всех российских регионов. В общей сложности участие в съезде принимают 3 000 человек. На мероприятии планируется создать детскую дирекцию Всемирного фестиваля молодежи, который состоится 1–7 марта в Сириусе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 110 столичных школьников и студентов колледжей стали победителями всероссийских конкурсов "Движения первых". Среди них – конкурс "Большая перемена", проект "МедиаПритяжение", фестиваль "Российская школьная весна" и фиджитал-турнир "Игры первых".



Новости часа: стало известно о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"