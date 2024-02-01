Практикумы по подготовке к ЕГЭ для учеников 11-х классов стартовали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Практикумы по подготовке к ЕГЭ стартовали в столичных школах для одиннадцатиклассников. Уроки проводят педагоги, воспитанники которых ежегодно демонстрируют высокие результаты на экзамене и поступают в лучшие университеты, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Главная особенность этого учебного года – разделение ребят на три группы в зависимости от их притязаний на результаты экзаменов. Это позволит учителям уделить больше внимания каждому ученику. Мы всегда стараемся обеспечить равные возможности для всех школьников города и с текущего года увеличили число школ в проекте", – заявила заммэра.

По словам Раковой, теперь их 450. В связи с сильной нагрузкой Москва заботится в том числе о психологическом здоровье школьников, поэтому для них будет подготовлена серия уроков с опытными психологами. Специалисты расскажут, как справляться со стрессом перед экзаменами и эффективно распределять свое время, отметила вице-мэр.

Пилотный проект в 2023 году продемонстрировал хорошие результаты. Благодаря ему выросло количество 100-балльников, а плохо сдавших экзамены сильно сократилось, отметила Ракова.

В начале второго полугодия учебного года будущие выпускники завершили школьную программу по нескольким предметам, изучаемым на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания, литературы и физической культуры. Их место в расписании заняли практикумы по подготовке к ЕГЭ. На них отвели не менее 40% учебного времени.

Между тем глава Рособрнадзора Анзор Музаев представил обновленный единый государственный экзамен по физике на выставке-форуме "Россия". В свою очередь, член комиссии по разработке контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой аттестации (ГИА) по физике Сергей Стрыгин указал, что обновленный ЕГЭ сделали привлекательным для ребят, а его сложность значительно не снизилась.

Расписание ЕГЭ утвердили на 2024 год