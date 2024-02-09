Московских десятиклассников впервые посвятили в будущие профессионалы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В День российской науки 20 тысяч десятиклассников предпрофессиональных классов посвятили в будущие профессионалы. Торжественное мероприятие впервые прошло в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что школьников приняли в своих стенах свыше 30 вузов. К ним с приветственным словом обратились ректоры и проректоры высших учебных заведений, а ведущие научные сотрудники рассказали об актуальных исследованиях и своем пути от школьной скамьи до академической работы.

Первый замруководителя столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук подчеркнула, что благодаря сотрудничеству школ и университетов старшеклассники уже сейчас способны внести свой вклад в развитие Москвы и России, а после выпуска стать полноценными участниками научного и профессионального сообщества. Она отметила важность посвящения школьников в будущие профессионалы именно на площадках ведущих столичных вузов, и город предоставил такую возможность.

Уточняется, что вузы и московские научные организации являются ключевыми партнерами предпрофессионального образования. Дети проводят исследования и создают проекты под руководством преподавателей университетов. Каждый год старшеклассники на научно-практических конференциях защищают результаты естественно-научных экспериментов, прототипы технологических устройств и другие работы. За победное или призовое место на мероприятиях школьники могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

В ходе посвящения участники задавали вопросы профессорам, научным сотрудникам и преподавателям вузов. Они узнали, что такое научный эксперимент, как построить академическую карьеру и какие навыки нужно развивать, чтобы в будущем стать успешными.

Также для учеников 10-х классов провели интерактивные экскурсии, мастер-классы и квесты, во время которых они знакомились с образовательными и исследовательскими возможностями высших учебных заведений Москвы. Им показали современные лаборатории, симуляционные центры, креативные полигоны, площадки для научных конференций и другое. В конце мероприятия старшеклассникам вручили сувениры.

Ранее Лукашук рассказала, что столичные ученики предпрофессиональных классов могут продемонстрировать свои исследования и разработки на научных конференциях. Так, на конференции "Инженеры будущего" дети смогут показать свои проекты в сфере современной инженерии и информационных технологий, а конференция "Наука для жизни" будет посвящена урбанистике, сферам медиа и бизнеса.

Защита проектов состоится в апреле этого года на площадках ведущих вузов столицы.

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