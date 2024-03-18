Собянин рассказал, как в Московском дворце пионеров обучают юных исследователей космоса

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2023 году в Центре астрономического и космического образования Московского дворца пионеров юные москвичи обнаружили несколько переменных и сверхновых небесных тел. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В частности, ученица девятого класса школы № 429 "Соколиная гора" обнаружила два неизвестных вспыхивающих объекта в каталоге телескопа Pan-STARRS. Они получили названия Brodskaya 1 и Brodskaya 2.

Леонид Коньков, ученик седьмого класса школы № 2000, открыл свою первую переменную звезду в созвездии Гидры. В 2023 году он вместе с учеником школы № 171 Артемом Дорониным нашел карликовую звезду в Млечном Пути. Небесное тело назвали инициалами двух школьников – DAVKLD.

Девятиклассница школы № 2086 Лиана Дружбина обнаружила карликовую звезду в созвездии Лиры. Ее назвали Druzhbina 1.

"Всего с 2019 года дети открыли 65 сверхновых звезд и 113 переменных", – информировал мэр.

Центр основали в 1962 году. Сейчас в нем занимаются более 1,5 тысячи детей в возрасте от 5 до 18 лет. Все они получают знания почти по 50 программам в области астрономии, космонавтики и геофизики.

Педагогами центра являются выпускники Московского дворца пионеров. В их числе – Владимир Гораджанов, Дмитрий Насонов, Николай Николаев и другие. В ясную погоду ученики вместе с педагогами проводят астрономические наблюдения и анализируют полученные данные.

22 марта в центре состоится фестиваль "Первые в космосе", посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина и 63-летию первого полета человека в космос. На мероприятии гости смогут встретиться с летчиками-космонавтами, а также принять участие в мастер-классах и посетить экскурсии по планетарию и обсерватории.

Ранее стало известно, что в 2024 году в столичных колледжах откроют около 90 лабораторий и мастерских. Это позволит повысить качество образовательного процесса и еще больше приблизить его к реальным условиям на производстве.



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