Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 6 по 14 апреля в Москве пройдет "Весна! Фестиваль колледжей", на котором школьники смогут познакомиться с профессиями будущего и выбрать учебное заведение, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что организаторы подготовят на 52 площадках насыщенную программу, в которую войдут мастер-классы, познавательные квесты, киберспортивные соревнования, кулинарные поединки и многое другое.

Так, 7 апреля в особой экономической зоне "Технополис "Москва" пройдет иммерсивное шоу "Инженерный фиджитал", организованное при поддержке 20 работодателей.

В павильоне "Атом" на ВДНХ 8 апреля гостей ждет диджитал-фест "Войти в Айти". Участники освоят азы программирования и создадут элементы для компьютерной игры в жанре "раннер".

На креативном фестивале "Колледж.doc", который состоится 9 апреля на площадке Киностудии имени М. Горького, студенты представят зрителям свои короткометражные фильмы, рассказывающие о кинопрофессиях и рабочих специальностях.

12 апреля состоится строительный фестиваль "PROсварку".



Завершится марафон 14 апреля кулинарным мероприятием "Колледж гастрофест". В программе посетителей ждут мастер-классы известных шеф-поваров и лучшего кондитера Москвы.

Уточняется, что вход на все мероприятия бесплатный, но на каждое событие нужна регистрация.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что две тысячи человек, принявших участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, посетили Москву. Так, молодежь из 147 стран мира, включая Аргентину, КНР, Сербию, Мадагаскар и ОАЭ, ознакомилась с достопримечательностями, историческими местами и современным видом города. В частности, они посетили выставку-форум "Россия" и увидели достижения города за последние годы.

