Две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи посетили Москву

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Две тысячи человек, принявших участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, посетили Москву. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Молодежь из 147 стран мира, включая Аргентину, КНР, Сербию, Мадагаскар и ОАЭ, ознакомилась с достопримечательностями, историческими местами и современным видом города. В частности, они посетили выставку-форум "Россия" и увидели достижения города за последние годы.

"Москва – мегаполис, который отвечает всем новейшим стандартам. Именно поэтому наш город так привлекателен для молодежи, причем и из других стран", – отметила Сергунина.

Студент из Китая заметил, что сочетание современных технологий с классической архитектурой создает городской ландшафт, который сразу запоминается, гость из Сент-Лусии удивился водному транспорту, который работает и в зимнее время, а бразильская студентка оценила комфорт городской среды столицы.



"Хочется вернуться в Москву летом, чтобы увидеть парки и скверы в зелени. <...> Сам мегаполис очень чистый и представляет собой отличный пример городской эргономики", – сказала она.



Гостья из Индонезии заметила, что в Москве живут добрые люди, все посещенные места оставили только яркие и позитивные эмоции, а житель Перу подчеркнул, что поездка помогла больше узнать о россиянах. По его словам, у культур РФ и Перу оказалось немало схожего.



Зарубежным гостям помогали столичные волонтеры, которые встречали их на вокзалах и в аэропортах, помогая ориентироваться на маршруте, а также отвечали на вопросы о городских достопримечательностях.



"Смены запомнились ежедневными улыбками и благодарностями зарубежных гостей", – рассказала доброволец Вероника Тишина.

Ранее глава Росмолодежи Ксения Разуваева рассказала, что Всемирный фестиваль планируют проводить на постоянной основе. Также она допустила, что количество площадок в РФ может расшириться.

Мероприятие проходило с 1 по 7 марта на территории Сириус в Сочи. На нем побывали более 20 тысяч молодых людей из РФ и других стран мира, а всего на фестивале было проведено более 800 мероприятий.

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