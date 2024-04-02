Отборочный этап игры "Зарница 2.0" прошли более 350 тыс участников

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Свыше 350 тысяч школьников и студентов среднего профессионального образования (СПО) успешно прошли отборочный этап флагманского проекта "Движения первых" "Зарница 2.0". Об этом сообщила пресс-служба организаторов игры со ссылкой на председателя правления движения Григория Гурова.

По его словам, организаторы разработали специальный асинхронный курс подготовки, включающий обучающие видеоролики и тесты, подготовленные специалистами в области спортивного ориентирования, управления дронами, огневой подготовки, медицины и спасательной деятельности.

Целью отборочного этапа стало обучение участников работе в команде и освоение таких компетенций, как оказание первой помощи, ориентирование на местности, проверка знаний основ российской государственности и военной истории, отметил председатель движения.

Гуров добавил, что принять участие в игре может любой желающий от 7 до 17 лет, подав заявку до 10 апреля.

В пресс-службе уточнили, что в этом году финальные этапы игры пройдут с использованием передовых цифровых и игровых технологий. Благодаря чему ребята научатся управлять БПЛА и вести "бой" с применением лазертаг-оборудования.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что учащиеся школ и колледжей Москвы в рамках пятого потока архивного проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" изучают документы известных историков, общественных деятелей и меценатов, которые учились и преподавали в Императорском Московском университете.

Она отметила, что за время проведения всех этапов работы учащиеся изучили свыше 1,1 тысячи документов известных личностей, связанных с Императорским Московским университетом. Они не просто их читали и рассматривали, но и помогли архивистам признать эти материалы уникальными. Так, благодаря коллективной работе учащихся и специалистов Главархива по результатам последнего потока уникальными стали студенческие документы Бориса Пастернака, Валерия Брюсова, Федора Тютчева и Константина Бальмонта, добавила Ракова.