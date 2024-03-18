Путин поручил провести международный форум "Россия – спортивная держава" в Уфе осенью

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Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Уфе международного форума "Россия – спортивная держава". Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Провести Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" в сентябре–октябре 2024 года в городе Уфе", – следует из документа.

Ответственным за исполнение поручения назначено правительство РФ.

Ранее стало известно, что в соревновательную программу Игр дружбы войдут 36 видов спортивной программы, 208 дисциплин, будет выдано 283 комплекта наград. Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

