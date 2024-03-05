Фото: games2024.ru

Тигр стал талисманом Игр дружбы, его представили на Всемирном фестивале молодежи. Об этом пишет РИА Новости.

Мультипликатором талисмана стал "Союзмультфильм". Всего было представлено 17 вариантов талисмана, но в шорт-лист попали трое – белка, медведь и тигр. В состав жюри вошли спортсмены Никита Нагорный, Дина и Арина Аверины, Сергей Карякин, Светлана Ромашина, Роман Власов, возглавил жюри президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Нагорный заявлял, что нужно выбирать белку без голосования. По его мнению, тигр всем приелся, медведь – это банально, белка же – это "прям для фестиваля", потому что она символизирует скорость, энергию и перспективу.



"Медведь как будто такой уже старый, тигр лет 40–50, а белка как будто такая, всегда 18 лет", – подчеркнул он.

Гимнастка Дина Аверина рассказала, что отдала свой голос за тигра, потому что она любит это животное, а также потому что ее сестру Арину в детстве называли тигренком. Сама Арина голосовала за медведя, так как, по ее мнению, он ассоциируется с Россией.

Ранее генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин сообщил, что в соревновательную программу мероприятия войдут 36 видов спортивной программы, 208 дисциплин, будет выдано 283 комплекта наград. По его словам, турнир станет беспрецедентным по масштабам и срокам подготовки.

Владимир Путин указом постановил организовать международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Они пройдут с 15 по 29 сентября.

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