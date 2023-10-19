Всемирные игры дружбы в 2024 году пройдут в Москве и Екатеринбурге

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Владимир Путин указом постановил организовать международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

"Постановляю провести международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в 2024 году в городе Москве и городе Екатеринбурге", – говорится в документе.

Такое решение было принято с целью обеспечить свободный гарантированный доступ российских спортсменов и организаций к международным соревнованиям. Соревнования также будут направлены на развитие новых форматов международного сотрудничества.

До этого Путин одобрил идею возобновления спортивных парадов на Красной площади. С таким предложением к главе российского государства обратился глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Подобную инициативу президент назвал хорошей.



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