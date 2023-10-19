Путин одобрил идею возобновления спортивных парадов на Красной площади

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024 года Годом спорта.

С подобными инициативами выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на полях форума "Россия – спортивная держава".

"Хорошая идея", – сказал глава государства в ответ.

Ранее президент назвал этнической дискриминацией запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне. По его словам, состязания стали инструментом политического давления.

До этого Международный олимпийский комитет решил, что не допустит спортсменов из России до юношеских Олимпийских игр 2024 года. Зимние Игры должны состояться с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо (Южная Корея).

Путин назвал отстранение России от международных соревнований дискриминацией