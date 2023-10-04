МОК не допустил российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр 2024 года

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Международный олимпийский комитет (МОК) решил, что не допустит спортсменов из России до юношеских Олимпийских игр 2024 года. Цитирует заявление пресс-службы комитета издание "Советский спорт".

"Если говорить о зимних юношеских Играх 2024 года, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо", – сообщили в МОК.

Зимние юношеские Олимпийские игры должны состоятся с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо (Южная Корея).

Ранее Греция передала Олимпийский огонь организаторам IV зимних юношеских Олимпийских игр в Южной Корее в 2024 году. Церемония зажжения огня прошла во вторник, 3 октября, на беломраморном стадионе "Панатинаикос" в Афинах. Там в 1896 году состоялась первая современная Олимпиада.

В ходе мероприятия был исполнен олимпийский гимн, поднят олимпийский флаг, а затем прозвучали национальные гимны Южной Кореи и Греции. В конце организаторы подняли их флаги.

На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов