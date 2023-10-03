Греция передала Олимпийский огонь организаторам IV зимней юношеской Олимпиады

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Греция передала Олимпийский огонь организаторам IV зимних юношеских Олимпийских игр в Южной Корее в 2024 году, пишет ТАСС.

Церемония зажжения огня прошла во вторник, 3 октября, на беломраморном стадионе "Панатинаикос" в Афинах. Там в 1896 году состоялась первая современная Олимпиада.

В ходе мероприятия был исполнен олимпийский гимн, поднят олимпийский флаг, а затем прозвучали национальные гимны Южной Кореи и Греции. В конце организаторы подняли их флаги.

На мероприятии актриса, одетая в античную тунику и сандалии, зажгла с помощью фокусирующего лучи Солнца параболического зеркала олимпийский факел. Его передали президенту Организационного комитета зимних юношеских Олимпийских игр в Южной Корее Чин Чжон О.

Ранее Владимир Путин выразил мнение, что Олимпийское движение деградирует. По словам российского лидера, важны не только рекорды, но и объединение людей. Последнюю функцию движение утратило полностью, уверен президент.

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