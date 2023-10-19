Путин назвал дискриминацией запрет на участие спортсменов РФ в международных соревнованиях

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Запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне является этнической дискриминацией, считает Владимир Путин. Такое заявление глава государства сделал в рамках форума "Россия – спортивная держава".

"Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на игры – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения", – высказался он.

Президент РФ отметил, что состязания стали инструментом политического давления. По его словам, в действиях МОК прослеживается этническая дискриминация России.

Путин сделал акцент на том, что такие подходы противоречат самой природе спорта.

"Некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого – нет", – добавил он.

Глава государства обратил внимание, что в настоящее время международное спортивное движение проходит проверку на сплоченность и верность олимпийским принципам солидарности, равноправия и честной борьбы.

По его мнению, форум "Россия – спортивная держава" поможет в продвижении миссии по укреплению дружбы народов. Российский лидер уверен, что следующее поколение спортсменов будет более ответственным и сильным духом.

Ранее Международный олимпийский комитет решил, что не допустит спортсменов из России до юношеских Олимпийских игр 2024 года.

В свою очередь, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что международные федерации незаконно отстранили российских спортсменов от участия в мировых первенствах, включая представителей юношеского возраста из разных видов спорта. По этой причине спортсмены из России пропустили все квалификационные отборы для того, чтобы в 2024 году поучаствовать в зимних Играх.

12 октября Международный олимпийский комитет отстранил до дальнейшего уведомления ОКР из-за включения олимпийского совета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.



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