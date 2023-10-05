Президент ОКР заявил, что спортсмены РФ не будут участвовать в юношеских ОИ-2024 года

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Участие спортсменов из России в юношеских Олимпийских играх 2024 года является невозможным. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он отметил, международные федерации незаконно отстранили российских спортсменов от участия в мировых первенствах, включая представителей юношеского возраста из разных видов спорта. По этой причине спортсмены из России пропустили все квалификационные отборы для того, чтобы в 2024 году поучаствовать в зимних юношеских Олимпийских играх.

Кроме того, по словам президента ОКР, комитет не получал приглашений на Игры, поскольку с коллегами из Лозанны эта тема даже не затрагивалась.

"В связи с этим наше участие в зимних юношеских Олимпийских играх не представляется возможным, международные зимние федерации по олимпийским видам спорта не прислушались к рекомендациям МОК о возвращении спортсменов", – подчеркнул Поздняков.

Зимние юношеские Олимпийские игры должны состояться с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо (Южная Корея).

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) решил, что не допустит спортсменов из России до юношеских Олимпийских игр 2024 года.

На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов