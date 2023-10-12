Олимпийский комитет РФ прокомментировал решение МОК об отстранении

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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении Олимпийского комитета РФ (ОКР) является политически ангажировано и контрпродуктивно. Об этом сообщается на странице организации в соцсети "ВКонтакте".

"МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой, закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года", – отмечается в заявлении.

ОКР указал, что такое решение не повлияет на спортсменов, которые уже отстранены от международных турниров. В организации подчеркнули, что будут защищать собственные интересы и представлять российских спортсменов.

12 октября МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России из-за включения олимпийского совета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В связи этим решением ОКР больше не сможет вести свою деятельность в качестве национального олимпийского комитета и получать средства от МОК.

Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей были включены в ОКР 5 октября.

Ранее глава МОК Томас Бах заявлял, что спортсмены из России и Белоруссии не должны принимать участие в международных соревнованиях по командным видам спорта. При этом в первый день консультаций по данному вопросу в Лозанне многие присутствующие выступили за допуск спортсменов к соревнованиям.

МОК назвал условия допуска спортсменов из РФ на международные соревнования