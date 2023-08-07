Международная федерация тяжелой атлетики не допустила россиян до чемпионата мира

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тяжелоатлетам из РФ не разрешили участвовать в чемпионате мира, который состоится в Эр-Рияде в этом году. Соответствующее решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал IWF.

"Исполком IWF утвердил делегацию нейтральных атлетов, которая будет присутствовать на чемпионате мира. В ее составе 12 спортсменов, семь человек обслуживающего персонала и один технический судья – все они имеют белорусские паспорта", – уточняется в сообщении.

12 мая исполнительный комитет IWF допустил российских и белорусских спортсменов до состязаний в нейтральном статусе.

Перечень условий состоял из квалификационных критериев, которых обязаны придерживаться атлеты России и Белоруссии. Так, россияне должны были выступать в форме однотонного серого цвета без национальной символики, а также не высказывать поддержу спецоперации.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые правила допуска тяжелоатлетов из России и Белоруссии к турнирам, представленные Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF), являются проявлением антироссийского курса.



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