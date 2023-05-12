Международная федерация тяжелой атлетики допустила спортсменов РФ до соревнований

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Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение о допуске спортсменов России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF приняла решение одобрить и применить рекомендации Международного олимпийского комитета по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях", – подчеркивается в сообщении.

Международная федерация отметила, что данные условия будут касаться квалификационных критериев, которых должны придерживаться российские и белорусские спортсмены.

До этого Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям российских олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую, Софию Позднякову и других спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, что участвовать в соревнованиях мирового уровня смогут россияне, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине. Также спортсмены должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс.

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