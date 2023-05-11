Международная федерация фехтования не допустила к соревнованиям российских спортсменов

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Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям российских олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую, Софию Позднякову и других спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова.

"FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, – знакомых миру фамилий в нем нет. Нет Поздняковой, Великой, Егорян, Елены Никитиной, Камиля Ибрагимова, Вениамина Решетникова и многих других перспективных сильных ребят", – прокомментировал Мамедов.

В марте сообщалось, что FIE приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях. Тогда Мамедов рассказал, что этому предшествовало три голосования. Первое – за допуск в личных соревнованиях. Второе – за допуск в командных соревнованиях. Третье – за допуск официальных лиц, тренеров и медицинского персонала.

До этого Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, что участвовать в соревнованиях мирового уровня смогут россияне, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине. Также спортсмены должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс.

В Москве проходят XIV Всероссийские соревнования по фехтованию