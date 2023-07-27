Минспорт РФ пригласит украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы 2024 года

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Российское министерство спорта намерено пригласить украинских атлетов принять участие в соревнованиях в рамках Всемирных игр дружбы 2024 года. С таким заявлением выступил глава ведомства Олег Матыцин.

"Мы пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории страны. У них будут равные соревновательные права для участия в Играх дружбы", – цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что соревнования по 27 видам спорта запланированы на период с 15 по 29 сентября следующего года. Спортсмены смогут показать себя в баскетболе, боксе, легкой атлетике, плавании, художественной гимнастике и других олимпийских видах. Что касается неолимпийских видов, состоятся состязания по спортивному программированию, пляжному футболу, акробатическому рок-н-роллу.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) исключила из чемпионата мира украинскую саблистку Ольгу Харлан после того, как она отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

Харлан победила Смирнову со счетом 15:7 в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане. Однако после того, как россиянка подошла к Харлан пожать руку, та в ответ направила саблю в сторону Смирновой.

Матыцин, в свою очередь, назвал правильным решением дисквалифицировать спортсменку. Он подчеркнул, что такие инциденты недопустимы. По его словам, Международная федерация своим решением об отстранении Харлан обеспечила равенство и честное соперничество.



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