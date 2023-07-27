Украинскую саблистку сняли с чемпионата мира за отказ пожать руку россиянке

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Международная федерация фехтования (FIE) исключила из чемпионата мира украинскую саблистку Ольгу Харлан, после того как она отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой. Об этом сообщает ТАСС.

Харлан победила Смирнову со счетом 15:7 в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане. Однако после того, как россиянка подошла к Харлан пожать руку, та в ответ направила саблю в сторону Смирновой.

Позже Харлан покинула спортивную площадку. Смирнова обратилась к судьям с протестом, но его отклонили.

В 1/16 финала Харлан должна была сразиться с Йоаной Илиевой из Болгарии, но украинка не вышла на соревновательную дорожку. Илиева прошла в следующий раунд без поединка, стало известно о снятии украинки с турнира.

Между тем Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал правильным решением дисквалифицировать Харлан.

"Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы", – заявил чиновник.

Ранее Минспорт Украины отменил запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, которые выступают под нейтральным флагом. Это позволит украинским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал решение "торжеством разума".

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